中央研究院2名青年學者獲選出席2019年第69屆林島諾貝爾獎得主會議（Lindau Nobel Laureate Meeting），今年獲選的代表是中研院原子與分子科學研究所博士後研究學者洪于玉及國際研究生學程永續化學科技學程博士生邱俞靜，二人將於6月30日至7月5日赴德國林島，與諾貝爾獎得主對談交流。

中研院表示，本屆林島甄選委員會從89個國家中選出580位年輕科學家與會，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人及博士後研究學者，其中女性獲選者佔34％，這在以男性佔多數的物理學界中比例甚高。

經過多階段的國際甄選作業流程，中研院2位年輕學者也獲選與會。洪于玉說，很榮幸可以出席此次會議，相當期待和全球各地的優秀年輕科學家見面交流，更希望能從聲譽卓著的科學家的對談中獲得啟發。

邱俞靜提到，得知入選後，覺得很感謝，相當期待「與大師共進午餐」等活動，期望聽到學術經驗豐富的講者分享研究工作的心路歷程，像是如何在競爭激烈的領域產生突破的想法和結果、還有在漫長的研究生涯中保有熱情和動力。

中研院提到，林島諾貝爾獎得主會議自1951年起每年夏天於林島舉辦，優秀的青年學者可以在會議上與各領域中最傑出的科學家交流、聯繫。會議主題每年由物理、化學、生醫三大領域輪替，本屆會議為物理學專題，主要探討的議題包含宇宙學、雷射物理學及重力波。受邀出席該會議的諾貝爾獎得主達42位，是物理學類會議史上最多的一次。

林島諾貝爾獎得主會議與全球65個國家、超過200個具聲望的學術機構合作，包含科學院、大學、基金會等，透過各自內部的申請作業程序舉薦人選。中研院2017年也與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，正式成為合作機構，可推薦並提名青年學者與會。年輕的學者得以與經驗豐富的科學家交流，從中獲得正向且實質的學術啟發。

(旺報 )