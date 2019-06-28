高姓女子與謝姓男友吵架，兩人口角後高女想要駕車離開遭男友以肉身擋在車前，僵持過程中，高女將車子往前行駛並壓傷男友右腳掌，被趕來處理糾紛的員警發現，經呼氣酒測值0.23mg／L，員警認定服用酒類後發生車禍，已經觸犯公共危險罪，隨即上銬移送法辦，但檢察官認為，沒有證據顯示飲酒導致控制力下降而發生事故，加上員警並未對高女進行平衡測試，予以不起訴處分。

高女今年4月28日凌晨，先在北市中山區KTV飲酒，早上6點多，在新北市汐止區與謝姓男友在馬路邊發生口角，高女情緒激動，想要駕車離開，卻遭到男友以肉身擋在車前，但女友並不理會，將轎車往前移動，壓傷男友右腳掌。

員警到場要幫忙調解，見高女駕車並發生事故，雖然酒測值0.23mg／L，並未達到公共危險的標準，但已造成車禍，就符合服用酒類致不能安全駕駛罪嫌，隨即上靠移送法辦。

高女認為發生車禍與她喝酒沒有關係，並沒有因酒精導致注意力或反應力下降。謝姓男友被壓傷腳掌後，也未提出傷害告訴，證稱，當時女友要開車，但因為女友情緒激動，擔心會造成局面失控，接著女友下車後，他就抱著女友不讓她離開。

不起訴書指出，不排除謝男是因為拉扯過程中受傷，而警方並未對高女進行平衡測試，很難證明高女服用酒類已達不能安全駕駛的程度。因而予以不起訴。

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(中時 )