據勞動及職業安全衛研究所統計，我國的針扎件數從100年的2336件，降至107年的2104件，降幅已達1成，雖然許多醫院已採用安全針具，但107年仍有超過300件是使用安全針具卻因未啟動保護裝置導致，勞安所呼籲，醫療院所除了應多使用安全針具，也應多舉辦教育訓練，討通報案例發生的原因。

勞安所從93年取得美國針扎和血液體液暴觸事件通報系統（EPINet）創始者的授權，建立全國統一的針扎防護通報系統，掌握台灣本土的針扎及銳物扎傷發生率、發生機制與情境，通報資料也提供勞動部在99年修正勞工安全衛生設施規則，指定全國醫學中心及公立醫院加入系統進行通報。

從統計資料發現，我國的針扎情況與美國相仿，使用安全針具卻扎傷多是因為未動保護裝置所致，勞安所職業危害評估研究組副研究員謝曼麗表示，一旦針扎後，如果患者患有B型肝災、C型肝災或愛滋病等會透過血液傳染的疾病，必須透過適當的醫療方式以免遭傳染，因此防範針扎也成了護理人員重要的工作。

另針扎事件除了發生在護理人員上，資源人員也有部分通報，如107年也有69件資源人員回收時遭針扎。

勞安所職業危害評估研究組組長周瑞淑呼籲，醫療院所雇主或管理階層，應該與臨床第一線醫護人員共同依照實務需求，評估選用最合適的安全針具，並定期舉辦正確操作教育訓練，而學校也應重視安全針具使用的教學，讓學生熟悉並重視安全針具使用的技巧。

(中時 )