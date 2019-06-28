內政部今天發布2018年第4季全國及六都住宅價格指數，其中全國住宅價格指數為100.80，較上季上漲0.17％，較去年同季上漲0.20％。六都部分，新北市、台北市及桃園市住宅價格指數分別較上季下跌0.17％、0.43％及0.13％；台中市、台南市及高雄市則分別較上季上漲0.74％、1.25％及0.59％。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大。

內政部表示，住宅價格指數是衡量住宅市場價格變動的參考指標，這次住宅價格指數編製有別於以往，過去主要採用「特徵價格法」選定標準住宅以「拉式公式」編製，考量實價登錄制度實施迄今近7年，累積近240萬筆不動產實際成交資訊，已形成可供分析運用之不動產價格資料庫，且電腦大量估價之技術已臻成熟，為提升編製成果細緻程度並與國際接軌，故自2018年第4季起改採與全球最權威的「S＆P／Case-Shiller指數」相似的「類重複交易法」計算方式辦理。

內政部說明，「類重複交易法」以透過尋找類似成交案例之概念，搜尋與當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點之價格變動情形，以作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。對於以往忽略區位條件所帶來的價格調整偏差，有很大的導正效果。

(中時 )