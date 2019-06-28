新竹市政府將舉辦的「小小獸醫夏令營」，讓孩子們學習與動物正確的相處方式，得到最佳的生命教育。（陳育賢攝）

為了讓生命教育向下扎根，小乳牛也出馬代言！新竹市政府28日請來「重量級」貴客，讓香山牧場的小乳牛來到市府內草皮，參加市府舉辦的「小小獸醫夏令營」，並讓孩子們替牠作健檢，透過超音波實做，學習與動物正確的相處方式，得到最佳的生命教育。

市長林智堅表示，今年的小小獸醫夏令營活動精采可期，第1天的活動是到香山牧場讓小朋友穿上全套防護衣體驗幫乳牛直腸健康檢查，獸醫師也將示範與解說如何幫牛抽血及打預防針，另還有實地親自餵食牛吃草料與精料及觀摩牛糞尿如何分離處理及再利用。

之後再到元培醫事科技大學寵物保健系，學習實機操作超音波檢驗儀器掃描狗貓身體、寵物醫療及營養課程，並體驗幫狗狗洗澡美容及如何使用寵物運動輔具。

第二天則到市府上課，了解狗狗的行為模式及實地與狗醫師接觸應用所學，並至農科院了解豬隻的從出生、成長、屠宰場及上市的一生，體驗防範動物疾病的動物用疫苗如何製造及生產，學習豬隻重要疾病及體驗獸醫師在屠宰場的工作。

此次夏令營名額共30名採預先報名，即日起至7月5日受理報名，7月8日抽籤並公布於活動粉絲專業，活動報名網址https://www.beclass.com/rid=22415955d020506c20cc，凡竹市國小2升3年級至5升6學童皆可報名。

(中時 )