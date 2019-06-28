如果你是調酒愛好者，那你一定認識這位資深老前輩Mordie哥，他堪稱威士忌的藝術家，店面隱身在信義安和路上的巷弄內，「NOX」源自西班牙文的「夜晚」，取名由來只是覺得兩個音節很好記住，光是店名就很有Mordie不拘束的個性。
跟著Youtuber布蘭登的腳步走進「NOX」，不像有些店內拘謹不自在，這裡卻多了一份愜意。放眼望去，店裡就像是老闆的百寶箱，看見滿滿的電影人偶布置在各個角落，像是英雄角色蜘蛛人、經典電影ET、星際大戰，就連玩具總動員裡的人物角色都有，以及老闆收藏的經典威士忌和多種酒罐，光是欣賞這些就夠耗上半天了。
老闆大方、不拘小節的性格完全反映在店內裝潢、擺設及調酒上，看起來粗曠又很man的Mordie其實是位性情中人，他很了解每位光臨酒吧想要喝上幾杯的上班族，遞上的熟食與調酒都深深抓住客人的口，讓人像中毒般無法自拔。
老闆現場示範用JACK DANIEL’S製作經典調酒old fashioned，讓同樣是調酒師的布蘭登甘拜下風，不甘示弱的也為Mordie調一杯，彼此切磋酒藝。而這裡也很適合對威士忌有興趣卻一竅不通的朋友，來到這老闆會很親切地向你介紹各種威士忌，口味如何、怎麼品嚐，讓你在這裡能夠擁有一個極度放鬆、自在的夜晚。
飲酒過量有礙健康
(中時電子報)
#藝術家
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