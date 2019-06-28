為「國家安全」卡雙子星！ 柯再轟蔡：下次找好點理由

台北雙子星案胎死腹中，台北市長柯文哲痛批中央標準無常，將不利外國公司投資台灣，經濟部官員點名，2015年北市府反對頂新出售101股權，也是依據「外國人投資條款」法源，暗酸北市國安標準不一。北市府今提「三不同」回擊，強調當時是基於公共利益，兩案不能相提並論。

北市府指出，在公共利益層面，頂新集團是以在台灣發行康師傅台灣存託憑證(TDR)募集之資金投資房地產，甚至入主台北101大樓，形成以公眾資金遂行其個人利益，無助經濟成長。

再者，從社會觀感面看來，頂新集團涉及假油事件風暴導致台灣食安危機，未善盡企業社會責任，且當時正值頂新集團假油事件，若未提出消費者賠償或解決方案，就出脫台北101持股，社會觀感不佳。

最後在財務結構層面，北市商業處指出，馬來西亞商IOI集團因投資該案擬設立子公司，預計資本額僅新臺幣5億元，且轉投資台北101大樓之資金來源僅有2％為自有資金，98％為借款，負債比率過高。

北市府表示，當年反對理由是基於企業社會責任、產業發展及財務結構等3關鍵層面，且頂新出售101股權案最終為股權買賣合約屆滿，馬來西亞商IOI集團決定不延展並終止買賣合約，因此經濟部投審會退回申請案，兩案不能相提並論。

(中時 )