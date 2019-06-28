刑事局破獲賭博網站，查扣到電腦主機、螢幕、現金105萬300元等贓證物。(林郁平翻攝)

為加強社會治安維護，有效打擊黑道幫派，截斷賭場地下金流，防範賭博衍生的犯罪行為，繼上周掃黑、肅槍、打黑錢三位一體系統性掃黑行動後，警政署6月25日至28日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，統合所屬警力及偵查能量，將「職業賭場」、「網路賭博」、「運動簽賭」及「六合彩簽賭」案類列為重點取締項目。

警方目前已掃蕩處所537處，查獲各類賭博案件252件574人，包含職業賭場11件172人，網路賭博90件172人，運動簽賭13件13人，六合彩簽賭97件112人，其他賭博41件105人，合計現場查扣現金353萬7664元。

其中，新竹市警局破獲休閒咖啡廳涉嫌提供百家樂桌供人把玩對賭，現場查獲員工12人、賭客24人，查扣賭桌4張、賭資200萬9000元及籌碼2200萬餘元等贓證物。

另刑事局偵查第九大隊針對經營國內外各種運動賽事、百家樂、六合彩、體育賽事、吃角子老虎、電競賽事等各類遊戲的大型博奕網站清查，搜索全台12處所，查獲犯嫌13人，查扣電腦主機17台、螢幕29台、現金105萬300元等贓證物，初步清查投注賭資高達26億9132萬元。

(中時 )