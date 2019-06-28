政治大學討論是否廢除退學制度已多時，政大學生會表示，今日歷經校務會議師生代表討論與表決，確定通過廢除學業退學制度，同時並呼籲教育部以及國內各大學，應秉持教育不應作假，學術水準不應恣意認定的原則，一同廢除學業退學制度。

政大學生會表示，該事歷經多次校務會議，曾於校務會議總共歷經三次另行成立委員會。在第一次交付委員會時，曾發生一位法律系大四應屆畢業生，在面臨學業退學的同時，於畢業典禮當日在政大跳樓。當時法學院院長因此在校務會議上提出學業退學制度殘害學生的疑慮，包括不符合教育宗旨、學生的學習是學習自主、學業退學制度反而干預教師給分考量，也妨礙教學自主等，因此提案廢除。

政大學生會説，由於校方立場，政大歷經兩次交付委員會之後，最後決議放寬。然而，放寬導致退學人數更少，以致於被退學的學生背負更嚴重的汙名化。經何萬順教授與法律系同學林俊儒共同撰寫學術論文〈大學學業退學制度的批判與反思〉刊於專業學術期刊《教育研究集刊》，提出在法律面、教育面以及價值觀等三方面的論述後，發現學業退學制度有百害而無一益。

政大學生會指出，各項研究也都顯示完全無法有任何標準可以篩選出「最差勁」的學生，因此學業退學制度並無實益。另外，教師教學與研究評鑑，以及研究生的學業成績，都沒有適用同樣的標準以維持「學術水準」，然而大學的學術水準從未因此受到質疑，可見學業退學制度即顯示該制度只針對大學生這一較弱勢的階級，而其中被排除的往往又是更弱勢的。

政大學生會説，近年來全國各大學均基於人權與教育理念，掀起廢除學業退學的討論。政大學生會在去年9月，由師生聯合提案廢除學業退學制度，並另發佈「反對教育作假」並廢除學業退學制度的理念。而後該案在學生代表也積極參與委員會充分討論後，決議廢除學業退學制度，並提出完整的輔導配套措施。最後在今日於校務會議上，經表決35：23，通過廢除學業退學制度。

(旺報 )