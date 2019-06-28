6月27日假醒吾科大科技藝術展演中心，吾虎WOOHOO電商管顧公司創業團隊發表會上，一群為共同夢想而成立的新創團隊，充份展現在跨境電商實作的成績，期待能為台灣中小商家在數位銷售平台上儘一些心力。醒吾科大陳義文副校長在致詞中表示「現在的銷售行為已悄然改變，所以在教學上也必需與時俱進，在機緣的巧遇下與阿里巴巴結盟，整合本校商管、設計、觀餐與流行藝術四大學院共同發展跨境電商，而未來更將結合網紅行銷，在技職教育上開創新的藍海」。

吾虎(WOOHOO)電商管顧有限公司成員(圖/醒吾科大提供)

近年來，醒吾科技大學與阿里巴巴B2B及許多台灣在地優良廠商共同發展B2B跨境電商實作，近三年來為培育電商平台，為外貿增添新的生力軍，在校際競賽及訂單取得上已獲取卓著的成績。今日由醒吾科大商管學院七位同學共同新創「吾虎(WOOHOO)電商管顧有限公司」，在B2B跨境電商的產學合作上又向前跨進一大步。「跨境電子商務，這是我們曾經感到陌生的領域，但現在，我們有信心告訴大家，我們可以做得很好！」醒吾科大商管學院的褚毓晴同學(吾虎電商的業務經理)這樣說。擔任吾虎電商執行長兼人事經理的朱家慧同學表示「三年多來，很感謝有機會能在國內許多廠商與阿里巴巴B2B平台的產學合作協助下，服務了近50家廠商，開發了近40張國外訂單，創造了近44,000美金的外銷金額，市場遍布五大洲，與合作企業夥伴一起感受到成長的愉悅，當然也反映在訂單的提升上的成效。現在，我們將發揮所長，在競爭又互補的模式下，為自己、為廠商、為學校、為台灣創造新價值」。

阿里巴巴B2B台灣總經理張岳博表示「現在是Natural born from mobile phone世代，年青人他們知道自己會被什麼事物吸引，也知道要怎麼設計才能吸引住買家的眼球。所以，阿里巴巴B2B與醒吾科大的產學合作，為的就是打造一個畢業即就業或創業的環境，藉由大數據的賦能和實操，帶動整個人才的升級，與台灣龐大的跨境電商需求接軌。」

「一個人走得快、但一群人走得遠」，相信未來能有更多「吾虎(WOOHOO)電商管顧有限公司」一樣的創新團隊產生，為台灣企業創造訂單，一起再造台灣外貿奇蹟。

(中時電子報)