新北市副市長謝政達於28日前往土城區樂利公托中心參加親子館的主題活動，這場活動除了是「男性幸福陪伴場」，也是幸福存摺集點活動的倒數場次，資深魔術師詹澤程也在現場表演魔術，謝政達也贈送氣球蝴蝶給表演參加親子活動的羅爸爸。

謝政達表示，為提倡性別平權，今年度新北市親子館推出「幸福存摺集點活動-男性家長幸福陪伴場」，希望鼓勵爸爸們可以主動帶著孩子一起來參加，讓陪伴孩子的事情不再專屬於媽媽。因此看到來參與活動的爸爸們和小孩互動的情形真的感到十分開心，同時也承諾會繼續提升親子館的品質，讓新北市的托育環境可以更友善，藉此協助家庭可以在沒有負擔的歡樂氛圍中累計幸福記憶，一同營造良好的親子關係。

謝政達說，新北市設立公共托育中心，除了提供優質平價的日間托育服務外，部分中心更結合社區親子館以提供友善的活動空間及多樣化的親子課程給予民眾使用，截至五月底服務累計已突破413萬2千人次，這樣的數據除了感謝每一家中心的努力，更是市民朋友對公托的支持與肯定，因此希望家有0-6歲幼兒的家庭可以持續善用公托中心規劃的活動及空間。

參與的爸爸分享，自從發現新北市親子館的美好空間，女兒就會常常拉著他巡迴各家親子館參加活動。這幾個月女兒每周參加幸福存摺集點，提出要來親子館蓋章，也增加很多父女間的親子互動，這樣的結果讓全家都很開心，

小朋友們則是看得目不轉睛，前來幫爸爸們打氣的謝政達與現場親子玩成一片，最後魔術師也邀請他聯手合作魔術秀，熱鬧滾滾、歡呼連連！

家長表示，希望可以抽到獎品，更期待未來這類的活動可以持續規劃。

(中時 )