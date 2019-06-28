曹蘭28日錄華視《超級同學會》，雖然過去曾喊話沒有結婚打算，但她受訪過程中，自爆與日本男友片岡早在3到5年前就已登記結婚，生性低調的她甚至婚後1、2年才告訴媽媽這件事。曹蘭透露，兩夫妻選擇在台東都蘭買房落腳，雖然天氣炎熱，但生活非常有趣味。

對於結婚一事，曹蘭沒有對外提及，就連媽媽都是在一個巧合下才知道，媽媽有天好奇詢問她，「片岡怎麼都不用3個月回一次日本？」她才解釋兩人已登記結婚一陣子，媽媽知道後沒有很訝異，畢竟兩人已交往那麼長一段時間。曹蘭甜蜜表示，「老公目前已拿到台灣居留證跟健保卡」

談及房事，曹蘭透露原先住在市區4樓公寓，但飼養的狗年紀太大，所以計畫到日本海邊買房，不過看了幾間都沒看到中意的房子，幾個月前到台東都蘭，覺得當地生活氛圍太妙了，因為適合衝浪的關係，3分之1都住外國人，甚至還有幾家道地比薩，所以最後選擇住在這裡。她笑稱自己不會開車，也不會騎腳踏車，為了代步還特地買了電動三輪車，目前正在努力練習中。

(中時 )