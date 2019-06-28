南韓《中央日報》報導，南韓總統文在寅為出席G20領袖峰會，27日下午抵達大阪時，冒著大雨自己撐傘踏著沒有遮雨棚的階梯下飛機。南韓媒體指日本冷遇文在寅，但南韓總統府隨即否認。文在寅28日在G20開幕活動上和日本首相安倍晉三互動少，握手也只有8秒，凸顯出日韓關係冷卻。

出席G20的各國領袖27日陸續搭機抵達大阪關西國際機場，大陸、巴西等國領袖踏著有雨棚的階梯下飛機，文在寅卻冒雨下機。南韓總統府說明指出，文在寅抵達機場時，為了記者採訪方便，韓方特意選擇了沒有雨棚的開放式階梯，文在寅即使被雨淋濕都想對來歡迎的人們盡到應盡的禮儀。土耳其、越南領袖也選擇使用開放型的階梯。

文在寅去年5月9日訪日抵達成田機場時，是由日本外務大臣河野太郎前往迎接，今年則是由外務副大臣阿部俊子和大阪府副知事新井純前往迎接。

日韓近來因慰安婦、2戰南韓徵用工賠償訴訟等問題而關係惡化，G20議長、日本首相安倍晉三在G20會期內安排與與會的近20國領袖會談，但卻沒安排與最近的鄰國南韓領袖正式會談。安倍28日在G20開幕儀式上雖不失禮節地與文在寅對視、握手、合影，但兩人並沒有太多的互動，閉幕前可能有機會短暫交談。

文在寅在3天2夜的訪日期間，已安排與大陸、俄羅斯、美國、印度、印尼、加拿大、阿根廷等國領袖會談。與俄羅斯總統普丁會談時，強調希望早日促成美朝間無核化對話，並請求普丁協助。

(中時 )