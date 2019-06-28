陳建禎強調能夠繼續待在日本打球，是在延續自己的夢想。(黃及人攝)

「黑狗」陳建禎繼續朝著征戰日本排球聯賽目標邁進！上個月宣布不跟V League松下黑豹續約的陳建禎，28日確定加盟同屬一級球隊且主場設在廣島的雷霆(Thunders)，「很高興我能延續在日本打球夢想，且在V League發揮我的專長與技術。」

為了迎接陳建禎的加盟，雷霆隊特地派了總經理久保義人來台參加記者會，久保義人表示，「陳建禎無論在經驗、技術，甚至人品方面，都在日本聯賽得到肯定，我相信他未來將成我們的重要戰力，且替雷霆隊做出最大的貢獻。」

這是陳建禎第3年挑戰日本職業排球聯賽，他在2017年9月加入日本二級聯賽北海道VOREAS，憑著優異攻守表現，去年8月宣告升級加盟一級球隊松下黑豹，一開始雖飽嚐不被重用滋味，隨後他仍用個人實力，逐漸獲得上場機會。

「上個球季對我來說，確實很漫長且煎熬，畢竟我從完全沒上，到替補上場，最後變成上場時間變多，心理層面獲取不少調整與成長，」陳建禎說，「上個月會選擇不跟松下續約，不可否認上場時間與表現空間，是我離開的最大考量。」

「我雖沒在新合約當中提到，必須確保我要先發，但當前他們陣容缺少主力攻擊手，我當然想要扛下那個位置，」陳建禎表示，「所以我絕對要站穩先發，畢竟我還有沒做到的事，就是拿下三大聯賽冠軍(一級聯賽、天皇盃與黑鷲旗)。」

陳建禎也提到最近「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰即將前往泰國挑戰，「看到越來越多國內球員到海外挑戰，我當然很開心。最近我常去基層學校指導小選手，這種正能量傳遞很棒，也讓我感覺出去打球，不是只有自己一個人孤軍奮戰。」

(中時電子報)