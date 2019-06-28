侯友宜與非典行青年就業轉正職成功的陳世昇對話。（譚宇哲翻攝）

擁有多重收入的斜槓青年正夯，新北市長侯友宜28日宣布，市府即日起推出「斜槓青年職能培力計畫」，提供18到29歲青年最高2萬3000元津貼，透過職業訓練、職涯諮詢、勞動權益課程、創業諮詢等服務，支持青年彈性就業，一圓多元職涯夢。

侯友宜今天上午前往板橋區的台灣惠而浦公司，訪視非典型青年就業轉正職成功的陳世昇工作現況，並對提供青年友善職場的惠而浦表達謝意。

本身是身障者的陳世昇說，過去求職常因先天條件屢遭拒絕，透過三重就服站的關懷輔導，接受了非典青年轉正職計畫方案，經過諮商以及模擬面試等服務，成功進入惠而浦擔任正職總務行政人員，目前已經穩定工作達10個月。

新北市青年事務委員黃偉翔本身也是斜槓青年，身兼獨立記者、廣播電台主持人、非營利組織執行長、技職達人等多種角色，他也分享自己在斜槓職涯的經驗，鼓勵青年充實自我，培養第2、第3專長，提升職場競爭力。

侯友宜表示，新北市有許多從事彈性、自主工作模式或兼職的斜槓青年，市府繼2013年推行「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職計畫」雙箭政策後，「斜槓青年職能培力計畫」是青年就業的第3支箭，提供職業訓練與培力津貼最高2萬3000元，幫助青年規畫職涯，走出不一樣的人生道路。

勞工局表示，職能培力計畫提供職業訓練、職涯諮詢、職能盤點、勞動權益課程、就業促進研習、共享經濟講座及創業諮詢等服務，歡迎設籍或實際居住新北市，18至29歲青年踴躍參加，相關資訊可電洽0800-091-580，或上新北勞動雲查詢。

(中時 )