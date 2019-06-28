台電彰化工務段施工班正式揭牌成立，穩定供電生力軍就位，提供施工能力。（吳敏菁攝）

台電彰化工務段施工班正式揭牌成立，25名生力軍拍手。（吳敏菁攝）

台電彰化工務段施工班正式揭牌成立，穩定供電生力軍就位，提供施工能力。（吳敏菁攝）

彰化縣約有2000家傳統工業的高壓用戶及89萬戶的低壓用戶，是六都以外用戶數最多的縣市，更是中部地區的工業大縣，歷經多年爭取，28日台電彰化工務段施工班正式揭牌成立，穩定供電生力軍就位，提供施工能力。

目前承包電力工程施工的承攬商配電外線技術人才日益短缺，台電公司也面臨著退休潮、技術傳承斷層等問題，供電線路之新建、維護面臨空前危機，台電公司配電處長陳銘樹積極向中央爭取下，終獲准在彰化區處成立施工班。

28日揭牌，陳銘樹和彰化縣政府參議陳金哲，台電彰化區處林錫儀處長表示，提供可靠穩定電力是台電的天職，彰化區處施工班的成立，不僅提高彰化區處的施工能力，對於鄰近區處支援更是一大挹注，也可以對各區處緊急施工工程支援進行靈活調度；將來會視用電需求，逐漸增加各項設備、機具、人力，讓彰化施工班更具規模、更具施工能力。

縣政府參議陳金哲表示，近來有多家國內外廠商至彰化縣工業區設廠，工業區用電日益增加，電力建設勢必同步發展，尤其「穩定電力供應、提高供電品質」是經濟發展的重要基石。

陳銘樹說起為了爭取成立彰化施工處寫好幾本研究報告，還面臨阻力，包商認為是搶飯碗，但就是要證明，有些專業技術就是只有台灣施工處才做得來，如今施工班成立了，很多區處都特別羨慕彰化，未來將配合公共建設，發揮成才，從組織改造提升，也讓效力的同仁，工作更有，保障，也建設台電成為一個高品質的服務企業，肩負起穩定供電及技術傳承的使命。

(中時 )