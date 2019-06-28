和平島公園29、30日舉辦「Hi！沖繩島嶼生活節」，邀請到日本沖繩拉麵職人ichi桑（右二）親煮限量的「風車拉麵」，並由和平島業者人黃偉傑（左二）安排。（張穎齊攝）

擁有國家級地質景觀的基隆市和平島公園，曾是全台最早最大的琉球漁民聚落，和平島經營團隊為結合歷史文化淵源，29、30日舉辦「Hi！沖繩島嶼生活節」，邀請到日本沖繩拉麵職人親煮限量的「風車拉麵」，一邊吃拉麵、逛市集，一邊欣賞民謠live及飽覽無敵美景，讓遊客感覺到「好像來到沖繩！」

和平島業者黃偉傑表示，3月已辦過類似活動，而此次活動時間為29、30日，每日各分3梯次， 由日本沖繩拉麵職人ichi桑親煮限量360碗風車拉麵，雖已預約售完，但每日下午3時至晚上9時，會有超過10攤來自沖繩的質感選物，以及超過20攤的台灣本土文創品牌的「島嶼市集」，晚上7時至9時還有「琉球夜唱」。

和平島公園29、30日舉辦「Hi！沖繩島嶼生活節」，遊客可一邊吃拉麵、逛市集，一邊欣賞民謠live及飽覽無敵美景。（張穎齊攝）

和平島公園29、30日舉辦「Hi！沖繩島嶼生活節」，遊客可一邊吃拉麵、逛市集，一邊欣賞民謠live及飽覽無敵美景。（張穎齊攝）

「下麵做好只要3分鐘！」ichi桑說，煮拉麵會有3位師傅來分工合作，分別負責煮麵、炭火現烤五花肉、淋上味噌並布菜，3人各花3分鐘，就能完成1碗道地的風車拉麵。

黃偉傑說，除了聽歌吃麵外，29日有2場「潮間帶體驗」，4歲以上遊客可扮演海女，到潮間帶感受海水的溫度，體驗與大海和諧共生；30日則有2場「琉球社寮小旅行」，可深入和平島巷弄街坊，見證琉球人當年生活島上的歷史場景。

和平島業者人黃偉傑誠邀大家來共襄盛舉。（張穎齊攝）

和平島公園。（張穎齊攝）

黃偉傑還說，29、30日上午8時即可入園，園區延長開放至晚間9時，晚間6時入園可享星光票40元；這2天還有限額30位的沖繩紅染手作，沖繩老師帶來親手體驗沖繩手作紅染帆布袋。

(中時 )