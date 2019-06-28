去年動工的古坑鄉華南國小書屋，是逢甲大學建築系與校友會興建的第八座小書書，也是規模最大的一座，28日校方以生態祭典慶祝落成啟用。校長陳清圳下學期將轉任公辦民營的樟湖實驗中小學第一任校長，書屋的落成也讓他畫下圓滿的卸任句點。
陳清圳2006年以代理身分接任華南國小校長3年，考取校長資格正式接任8年，去年實驗三法修正通過，陳清圳又續任，前後在華南國小經營13年，創下全國校長服務同一校最長紀錄。
陳清圳致力於結合學校與社區共生共榮，任內爭取無數社會企業資源，挹注改善教學設備，2018年獲逢甲大學建築系百座書屋計畫的青睞，在校園入口處打造兩樓高的書屋。
華南國小多年來以咖啡課程帶動社區咖啡產業，書屋二樓設置咖啡課程教室，提供學生學習烹煮咖啡，因此又名「咖啡書屋」，外側有一發呆亭，可閱讀大自然；一樓則有小農市集、社區社區體驗課程平台。
書屋建造經費由富宇社會福利慈善事業基金會捐贈，綠屋家居總經理徐樹潭捐贈多套家具，許多善心人士捐贈書籍。
28日落成啟用典禮以生態祭典慶賀，師生、社區居民、贊助者灑下鮮花敬謝天地。校長陳清圳致謝贊助者給偏鄉小學帶來溫暖，給學生提供快樂學習的空間。
(中時 )
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