基隆市中山一路拓寬工程即將啟動，7月2日將拆除中山橋下引道，工期1年，市府提醒用路人，需遵循交維人員指揮及告示牌指示前進。（張穎齊翻攝）

基隆市中山一路第一工區拓寬工程即將推動，為串連起基隆市港西岸與市區的重要樞紐，市府預定7月2日進行工區交通切換，並拆除中山橋下引匝道，以及橋下道路拓寬工程，預計工期為1年。市府提醒民眾，如欲經此通往中山一路，需改行成功二路和忠一路。

工務處表示，中山一路第一工區拓寬工程山側的施工範圍，起點自新民路、中山一路口，至終點火車站北站，道路全長共計約600公尺，訂於7月2日封閉路段進行施工，封閉工區期間，將進行中山橋下引匝道拆除，以及橋下道路拓寬工程。

工務處說明，屆時除山側人行空間維持暢通外，主要車流動線改為海側道路雙向通行，各路口均依規設置交維人員協助交通引導，以保障市民行車與安全。

另外，工區的交通切換，將會使原有的車道空間限縮，工務處提醒，用路人行經忠一路口及北站時，務必降低車速，並遵循交維人員指揮及告示牌指示前進，避免肇生交通糾紛；第一工區拓寬工程預計工期為1年，施工期間造成不便，敬請市民見諒。

至於擁有43年歷史的中山陸橋，因為藝人舒淇在電影《千禧曼波》走過後而聲名大噪，如今搭配中山一路拓寬工程，確定最快明年要拆除，工務處目前正在進行工程設計，接著才會開始發包，屆時完工後，安一路將會採平面的方式，銜接至中山一路。

(中時 )