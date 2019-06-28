內政部今天發布2018年第3、4季房價負擔能力指標統計成果。經統計，房價所得比分別為8.82及8.57倍，呈現下降趨勢，其中台北市房價所得比這兩季為13.86，降幅達1.15，桃園為7.2，降0.92。等於台北購屋不吃不喝不再需要15年，已降為近14年。

內政部表示，房價負擔能力是參考貸款負擔率及房價所得比2項指標以衡量對房價可負擔之程度，數值越低表示負擔能力越高。「房價所得比」是以中位數的住宅總價，除以家戶年可支配所得中位數，代表了「需要花多少年的可支配所得，才能支付一戶中位數住宅總價」，數字越高代表房價負擔能力越低。

2018年第3季全國貸款負擔率為36.17％，較上季減少0.73％，較去年同季減少1.67％，房價負擔能力為略低等級；房價所得比則為8.82倍，較上季減少0.18倍，較去年同季減少0.40倍。2018年第4季全國貸款負擔率為35.12％，較上季減少1.05％，較去年同季減少2.46％，房價負擔能力為略低等級；房價所得比則為8.57倍，較上季減少0.25倍，較去年同季減少0.59倍。

從六都數據觀察，去年第3季各直轄市的貸款負擔率皆較上季減少，其中以台北市（減少3.86％）及桃園市（減少2.53％）改善幅度最為明顯；去年第4季各直轄市除台中市貸款負擔率較上季增加0.83％外，其餘各直轄市之貸款負擔率皆較上季減少，其中以高雄市（減少2.36％）及桃園市（減少1.28％）改善幅度最為明顯。

內政部也表示，房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低，依照不同比例區分為可合理負擔、略低、偏低、過低四種不同的房價負擔能力等級。

(中時 )