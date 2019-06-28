台7線32.5公里坍方 巨石卡路中 16:402019/06/28 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 復興區台7線32.5公里處28日下午2時40分發生落石坍方，造成交通雙向中斷。（大溪分局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因連日降雨，復興區台7線32.5公里處28日下午2時40分發生落石坍方，造成交通雙向中斷、無法通行，大溪分局警方已派人於兩端警戒及疏導管制，並通知復興工務段派員處理。 台7線32.5公里落石坍方面積約20平方公尺，大塊落石衝破路邊圍欄，目前復興工務段已派出怪手等機具處理落石，以期盡速恢復通車。警方表示，近來山區雨量大，行經山區要特別注意有無落石情形，並遵守管制人員指揮，以維持行車安全，若想要行駛該路段的用路人請提前變道。 (中時 ) #台7線 #坍方 #落石 也許您會感興趣 推薦閱讀 汐止秀山路坍方 公所搶通中 11:532019/06/24 生活 瑞智 優先擴增台灣產線 04:102019/06/25 證券．權證 汐止秀山路坍方封路 公所搶通中 04:102019/06/25 地方新聞 花蓮台11線公路旁赫見10米深洞 民代憂道路恐掏空 17:412019/06/25 社會 車禍對撞騎士命危 警擋記者拍攝 18:492019/06/25 社會 台11線10米天坑擴大 路面恐掏空 04:102019/06/26 地方新聞 車禍駕駛命危 警擋拍攝 04:102019/06/26 地方新聞 盧盼工程加速作業 蘇：中央全額補助46億 15:222019/06/27 政治 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮罷工可望結束 勞動部：明天簽訂團體協約 - 生活 - 中時 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 韓黑投書建議韓用巴拉刈滅蚊 疾管署震怒報警 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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