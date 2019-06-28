因連日降雨，復興區台7線32.5公里處28日下午2時40分發生落石坍方，造成交通雙向中斷、無法通行，大溪分局警方已派人於兩端警戒及疏導管制，並通知復興工務段派員處理。

台7線32.5公里落石坍方面積約20平方公尺，大塊落石衝破路邊圍欄，目前復興工務段已派出怪手等機具處理落石，以期盡速恢復通車。警方表示，近來山區雨量大，行經山區要特別注意有無落石情形，並遵守管制人員指揮，以維持行車安全，若想要行駛該路段的用路人請提前變道。

(中時 )