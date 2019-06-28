嘉義市白川町社區成立「白川書苑」28日啟用，社區居民可以在書苑裡閱讀報章雜誌及書籍，享受書式生活，並將徵求退休教師當志工，為兒童做課後輔導，市長黃敏惠期許為老少提供優質書式空間，並讓雙薪家長有喘息時間。
白川町社區今年榮獲嘉義市政府社區發展工作考核績效組優等獎，白川町社區結合社會資源，成立白川書苑，28日由市長黃敏惠、白川町社區發展協會理事長陳金虎、市議員鄭光宏、傅大偉共同揭牌。
陳金虎說，白川町社區是都市型眷村，經G棟大樓管委會同意無償出借1樓閒置空間5年，作為社區書苑及K書中心，白川書苑匯集眾人的愛心與力量，有市政府補助冷氣空調與相關經費，國際崇她嘉義社募書，熱心人士捐款及贊助桌椅，誠品書局贊助一批二手書，感謝也感動。
白川町社區發展協會執行長柯郁詩說，目前架上規畫兒少與成人叢書專區，苑內閱讀，書苑平日上午9時至12時將提供居民閱讀報章雜誌及書籍，由志工輪值服務，同時徵求退休教師在假日為孩童們說故事與陪讀。
黃敏惠表示，白川書苑提供優質的閱讀空間與優良讀物，提升社區的文化與生活，鄰近大同國小可以就近與書苑結合，鼓勵孩子到書苑閱讀，可以解決學校輔導人力不足的問題，讓雙薪家庭的家長有喘息空間。
(中時 )
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