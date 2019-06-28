空服員罷工尚持續中，長榮航空28日下午宣布最新7月6日至7月10日最新的取消航班情況，目前運能維持6成，預計取消265個航班。

長榮航空指出，由於返回工作崗位的空服員人數持續增加，經內部盤點人力後，決定於7月1日至7月5日之間，恢復洛杉磯和香港航線各一個航班，長榮航空也會持續協助參加罷工繳交三寶的空服員，重新辦理相關證件，並儘快安排上線服勤，以維持最大運能，並提供取消航班的旅客簽轉至其他航空公司之服務，期能將影響的程度降到最低。

7月6日至10日長榮航空取消航班概況為：

7月6日（六）航班177班，取消69班，受影響旅客約1.15萬人。7月7日（日）總航班186班，取消72班，受影響旅客約1.17萬人。7月8日（一）總航班182班，取消59班，受影響旅客約0.97萬人。7月9日（二） 總航班179班，取消65班，受影響旅客約1.1萬人。7月10日（三）總航班178班，取消64班，受影響旅客約1.09萬人。

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