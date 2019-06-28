南漢時期的舖面地磚就位於現存地面下3公尺深。（取自新浪微博＠新浪廣東）

廣州大佛寺挖出的晚唐陶器。（取自新浪微博＠新浪廣東）

廣州市文物考古研究院在位於廣州市越秀區大佛寺大雄寶殿南側、大佛寺南院建設工地，挖出約150平方公尺的五代十國時期南漢的大型磚鋪地面，以及逾百件晚唐時期的陶器，為晚唐五代時期廣州城市發展、珠江岸線變遷提供了新的證據。

大佛寺始建於南漢（西元917年至971年），原名新藏寺，為南漢王劉龑呼應天上二十八宿而建。明代擴建為龍藏寺，後改為巡按公署；到了清順治元年（西元1649年）時，公署毀於大火。原明朝東江軍將領、被清世祖封為平南王的尚可喜在康熙二年春，自捐王俸，仿京師官廟制式，兼具嶺南地方風格重建殿宇，具有較高的文化藝術觀賞價值。

由於唐末五代時期是廣州城市發展的重要階段，史載唐代末年建立南漢政權的劉隱、劉岩兄弟鑿平禺山築新南城，劉岩稱帝後改廣州為興王府，並大興土木，修建離宮別苑和佛寺。

這次大佛寺發掘現場與大陸重點文物保護單位南越王宮直線距離為300多公尺，2014年曾被公佈的廣州市第一批地下文物埋藏區，南漢的大型磚鋪地面是在地下3公尺處發現，而出土的晚唐時期陶器堆積為一不規則灰坑狀遺跡，灰坑南北8.5公尺長、東西寬6.2公尺、殘深0.5公尺。坑內集中埋藏大量陶器和釉陶器，總數超過100件，包括壇、罐、碗、執壺等，大部分殘損，也有少量較完整者。

(旺報 )