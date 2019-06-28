美國出手助台灣固邦交又一樁！AIT官方臉書轉貼美國務院西半球事務局助卿布雷爾（Kimberly Breier）推文並附上合照表示：「今天美首席副助卿Julie Chung與台灣駐海地大使胡正浩會面，以強化我們支持海地政治穩定、永續經濟成長、良善治理，及安全的共同承諾。」

這是近來又一起美國官員與我國外交官員同框。今年3月美國駐巴布亞紐幾內亞大使館網站主動公布白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）與外交部次長徐斯儉在索羅門群島「同框」照片，被解讀為美國出手助台鞏固索羅門。

美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁兼執行長戴維·比海吉（David Bohigian）前天訪台，並與國際合作發展基金會洽談未來的合作計畫，以協助台灣維護邦交關係且更有意義參與國際。比海吉表示：「海地、聖露西亞、尼加拉瓜、吐瓦魯、宏都拉斯、瓜地馬拉，這些國家將會是OPIC與國合會優先合作的國家。」

(中時 )