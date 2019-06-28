彰化縣大城鄉土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬6960隻土雞。（吳敏菁翻攝）

彰化縣大城鄉土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬6960隻土雞。（吳敏菁翻攝）

彰化縣大城鄉土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬6960隻土雞。（吳敏菁翻攝）

入夏後飆高溫，由於禽流感病毒已經本土化，揮別秋冬季節，照樣感冒了，彰化縣大城鄉土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬6960隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，6月24日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗， 27日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員28B4完成全場撲殺清場及消毒工作。

動物防疫所呼籲，近來天氣悶熱，又受午後雷陣雨影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍之保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

針對大城鄉養畜禽場周邊環境加強消毒工作，以減少環境中病原。後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散。

(中時 )