台南不只有古蹟，文化歷史之旅也有趣，歡迎網美拍照打卡趣！在今年4月初成立的「台江文化」中心有大劇院、圖書館，其建築體由幾何碎片組合，當陽光從屋頂直落，色彩線條與光影完美交織好夢幻；安平的「1661台灣船園」有國內第一艘大型仿古船，站在紅色甲板上遙想17世紀鄭成功的航海輝煌史，還有各式「成功」文創商品要你好看、好吃也好玩！

今年4月正式開幕的「台江文化中心」有美麗建築、巨大椅、公共藝術等，既時尚又優雅也成為網美熱門打卡地。

過往旅人來台南玩，不外乎嘗小吃、賞古蹟，其實台南沿海聚落也是別有風情！台江國家公園的有大片的魚塭、鹽田，加上紅樹林，四草隧道更有「台版亞馬遜河」之稱！而現今的台江除生態，也增添藝文氣息，今年4月正式開幕的「台江文化中心」有美麗建築、巨大椅、公共藝術等，既時尚又優雅也成為網美熱門打卡地。

「台江文化中心」內的劇場大樓，定期舉辦展演、藝術表演。

台江文化中心佔地大約1.6公頃，這是全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化中心，主體建築前有大弧度的階梯，緩緩上階梯飽覽晴天藍空美景。劇場棟包含一座可容納400至600人的專業級多功能劇場，定時舉辦藝文表演。

台江文化中心劇場棟三樓還有一個秘密景點成為網美拍攝打卡地，光影灑落，彷彿夢幻場景。

在劇場棟三樓還有一個秘密景點成為網美拍攝打卡地，這裡建築外觀呈現不規則形體，窗戶採如一層層枝葉紋理，每當陽光灑落，光影間的比例與幾何線條的細膩表現，讓人彷彿置身夢幻場景。

台江文化中心的圖書館，小朋友喜歡在這享受閱讀趣。

台江文化中心的教室棟也很精彩，B1的圖書館有各式書籍，動物造型椅子舒適也童趣，這也是當地社區大學上課地，除有藝文展覽，也有料理教室讓生活更繽紛。

台江文化中心的戶外廣場外還有巨大椅子，遊客坐上椅子拍照，彷彿來到「小人國」。

此外，台江文化中心戶外廣場也有亮點，劇場大樓旁邊有一棵大榕樹，歡迎小朋友來爬樹試身手；廣場外還有巨大椅子，遊客坐上椅子拍照，彷彿來到「小人國」；外型可愛「招潮蟹」向你Say Hello，仔細一瞧，原來牠們可陪拍照，還能讓遊客們坐下來休息呢！

今年2月開幕的「1661台灣船園」，外觀是紅、白、黑相間的大型仿古船。

鄰近台江的安平近來也有熱門景點，這裡是今年2月開幕的「1661台灣船園」，外觀是紅、白、黑相間的大型仿古船。船長30公尺、寬7.6公尺、主桅高28公尺、重約150 公噸，依日本長崎縣的松浦史料博物館所保存1706年的《唐船之圖》畫卷中〈台灣船圖〉為藍圖仿製而成，命名為「台灣成功號」。

登上紅色甲板，俯瞰安平港海天一色美景。

園區以「新船裝老靈魂」的方式重現鄭成功時代，當時台灣17世紀海上盛事之景！園區策展以「時代的大潮─台灣船」為題，除主體「船」以外，還包括「鯨」鯨背穹頂、「艙」時間艙、「影」時代留影之燈光計畫及「桅」戲船舞台等四大主題。遊客可化身船長走到2樓甲板區，，俯瞰安平海港、海天一色美景。

「名人加持商品」玩文創！成功洋芋片、成功啤酒等讓人倍感親切！

臨走前也別忘了逛逛這裡的文創商店，裡面販售各式「名人加持商品」，有成功洋芋片、成功啤酒等！連孔老夫子、媽祖娘也來摻一腳，至聖點心麵、天后豌豆酥也要拚美味！當走訪赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城時，聽古蹟歷史，品文創商品也格外有「fu」！

園區以「新船裝老靈魂」的方式重現鄭成功時代，當時台灣17世紀海上盛事。

暑假快到了，台南近期也有在七股鹽山和台灣鹽博物館也有「一見雙雕藝術季」，展示靜態「鹽雕」作品展、動態影音「光雕」，將軍音樂祭邀請歌手與民飆搖滾、馬沙溝3D彩繪要你拍照不手軟，吃完海鮮繼續拍。當令海鮮、芒果等你來品嚐！Fun暑假，來台南走走吧！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)