前世界球王李龍大與李炫一受邀來台參賽。(摘自婕斯盃羽球對抗賽官方臉書)

2019年第三屆婕斯盃羽球對抗賽即將在明日下午1點30分於台北市和平籃球館熱鬧登場，此次來台最有名的莫過於前世界男子雙打球王、韓國退役名將「最帥歐巴」李龍大，以及丹麥傳奇球星鮑伊，台灣則派出李洋／王齊麟、許仁豪應戰，誓言在國人面前留下金盃。

台灣隊去年在王子維的領軍下擊敗了其他三支隊伍奪下冠軍，今年主辦單位特地邀請韓國、馬來西亞與丹麥隊來台參賽，李龍大曾在2008年北京奧運奪得混雙金牌，他先後與鄭在城、高成炫、柳延星三位搭檔雄霸世界男雙第一，並且與李孝貞佔據世界混雙寶座，堪稱是傳奇巨星。

曾在2004年2月登上男單世界第一 的李炫一，2012年復出隨即在倫敦奧運闖進準決賽，可惜帶給林丹和諶龍，連續兩屆奧運都拿到第四名，2014年仁川亞運摘金，直到去年才逐漸淡出第一線，此次來台的韓國隊陣容相當恐怖。

丹麥雙打名將鮑伊在2010年底與摩根森聯手擠下李龍大，成為世界男雙霸主，2012年倫敦奧運摘下銀牌，戰功相當顯赫。

馬來西亞最出色的男子雙打吳蔚昇和陳蔚強，兩人在2016年里約奧運聯手拿下銀牌，這對雙打組合目前世界排名16，力壓排名17的李洋／王齊麟。

台灣這次由男單世界排名65的許仁豪，以及男雙世界排名17的李洋／王齊麟領軍應戰，明日將迎戰韓國隊，許仁豪和男單世界排名46的李炫一展開廝殺，李洋／王齊麟遭遇李龍大／陳文宏(大馬)的跨國搭檔，將是一場苦戰。

賽制單打與雙打各戰一場，三戰兩勝制，如果雙方在前兩點勝負各一的話，第三場由兩隊的男雙進行1局11分制驟死賽，爭奪65.7萬元總獎金。

(中時電子報)