滿載關懷及愛的移民署行動服務列車28日抵達新竹縣，移民署署長邱豐光偕同陸委會法政處副處長魯仲尼及海基會法律處副處長劉慧玲赴新竹縣峨眉鄉新春茶行關懷大陸新住民的生活狀況，接著一行人再到湖口鄉裝甲眷村老屋咖啡訪視，與新住民一起親手製作異國風味美食，提供社區長輩共食。

移民署署長邱豐光表示，很高興看到新住民姊妹行有餘力能傳遞愛的善行，令人感佩；移民署作為新住民在臺灣的娘家，會持續地創造及提供更友善的多元環境，讓新住民能在這裡落地生根安心發展。

(中時 )