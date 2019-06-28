移民署行動服務列車抵偏鄉 偕新住民製作美食供長輩共食 16:402019/06/28 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 移民署署長邱豐光（右一）特別來到新竹湖口訪視獲得新住民發展基金補助之女性創業加速器計畫的得獎者杜玉娥（右二）。（移民署提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滿載關懷及愛的移民署行動服務列車28日抵達新竹縣，移民署署長邱豐光偕同陸委會法政處副處長魯仲尼及海基會法律處副處長劉慧玲赴新竹縣峨眉鄉新春茶行關懷大陸新住民的生活狀況，接著一行人再到湖口鄉裝甲眷村老屋咖啡訪視，與新住民一起親手製作異國風味美食，提供社區長輩共食。 移民署署長邱豐光表示，很高興看到新住民姊妹行有餘力能傳遞愛的善行，令人感佩；移民署作為新住民在臺灣的娘家，會持續地創造及提供更友善的多元環境，讓新住民能在這裡落地生根安心發展。 (中時 ) #新住民 #移民 #關懷 #新竹縣 #共食 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣「青年博物學家創意徵件」 17:542019/06/24 生活 新北三年編撰全國新住民語文教材126冊 19:232019/06/24 生活 竹縣文化館找創意 徵件起跑 04:102019/06/25 地方新聞 新住民學生高達15萬 新住民語文教學元年啟動 11:262019/06/25 生活 新竹今年首例日本腦炎 患者眼神呆滯以為中風 15:372019/06/25 生活 93歲導護爺爺 護童不分晴雨 04:102019/06/26 地方新聞 戶政所開班授課 新住民做粿贈獨老 19:432019/06/26 生活 新住民加保農業職災保險 農委會：7月上路 16:322019/06/27 生活 韓粉新竹齊聚 攤商先來占位 04:102019/06/28 地方新聞 關懷訪視員不足 南市議員：市府補足關懷人力 14:102019/06/28 生活 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮罷工可望結束 勞動部：明天簽訂團體協約 - 生活 - 中時 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 建議韓讓「登革熱患者口服巴拉刈」 疾管署怒報警揪韓黑 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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