共同社報導，日本首相安倍晉三28日上午在大阪市與美國總統川普舉行會談，確認將攜手應對伊朗及北韓問題。安倍就圍繞核開發的美伊對立，表示期待通過外交努力解決。他還傳達力爭實現日朝領袖會談以解決北韓綁架日本人問題的積極意願。對此，川普表示全面支持。兩國領袖一致同意推進日美貿易談判以儘早達成妥協。

包括川普5月作為國賓訪日和安倍4月訪美在內，美日領袖連續三個月舉行會談。對安倍而言，也有意借此面向7月的參院選舉凸顯外交手腕。

據美國白宮稱，兩國領袖就攜手應對包括北韓及伊朗在內的安全保障領域的共通課題達成一致。雙方還確認有意在世界各地深化和擴大美日同盟合作。

川普在會議伊始稱，將磋商貿易、軍事和購買防衛裝備品。安倍則就G20峰會表示，希望就全球經濟持續發展等國際社會直面的課題，發出邁向解決的強有力訊息。沒有日美協作就無法實現。

安倍於6月中旬訪問伊朗，向伊朗最高領導人哈梅內伊提議與美國開展對話。但在此前後相繼發生油輪在荷莫茲海峽附近遇襲和伊朗擊落美國無人機的事件。美日兩國領袖基於這一局勢，商討緩和緊張的舉措。

圍繞北韓核問題，鑒於川普與北韓領導人金正恩最近交換書信，日美雙方就第三次美朝領袖會談的談判方針進行磋商。

在美日領袖會談前夕，川普曾就《美日安保條約》表達不滿，稱美方承擔單方面防衛義務。據會談時在座的相關人士透露，安倍未向其詢問真意，川普也沒有就《美日安保條約》進行相關發言。

(旺報 )