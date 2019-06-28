韓聯社28日報導，南韓總統文在寅27日在日本大阪與大陸國家主席習近平舉行會談，習近平向文在寅介紹上周的中朝領導人會談結果時表示，北韓領導人金正恩重申了朝美對話意志，這令陷入僵局的朝美無核化談判能否重啟備受關注。

習近平表示，金正恩在會談上表示北韓的無核化意志不變，希望通過對話解決問題，將保持耐心盡快謀求合理方案。這番話被解讀為即使朝美就無核化定義和對象等存在分歧，北韓仍願意與美方進行磋商。因此，第三次美朝領導人會談近期能否成行引人關注。

然而，部分觀點指出，美方的態度將成為朝美談判重啟的變數。北韓在美朝河內談判破裂後屢次要求美方改變態度，拿出新的演算法面對問題。習近平說，北韓正根據全新的戰略路線努力發展經濟和改善民生，並希望外部環境得到改善。有鑒於此，只有美方採取相應措施，才能讓北韓重返談判桌上。

在此情況下，文在寅如何協調朝美分歧受到關注。習近平表示，北韓願與南韓和解合作，朝鮮半島對話勢頭不會改變。部分觀點認為，這給文在寅在半島問題上發揮推手作用添力。文在寅將於30日與川普舉行會談，據預測，文在寅將努力引導美方改變態度，以推動美朝早日重啟對話。

(旺報 )