黃子佼28日主持《超級同學會》，被問到金曲獎即將來臨，弟子黃路梓茵（Lulu）獨挑主持大樑，他透露Lulu為此特地約他吃飯，他在2.5小時的聚會中，邊鼓勵邊恐嚇她，聽她分享金曲的準備方向，他沒有給太多的直接建議，希望她能做出「Lulu style」。是否擔心Lulu主持？他坦言「很放心」，只給她4字建議「當機立斷」。

黃子佼提醒Lulu，雖然她預設的橋段非常好，他很欣賞她的梗，但是最好要有備案，原先的梗可能會重新排列組合，甚至刪減，主持人上台還要裝沒事。他透露自己每一場基本都有突發狀況，以去年金鐘獎來說，原先在台上設定5個大道具並安排入圍者互動，但製作人忽然指令刪時間，所以入圍者通通不上台，最後主持人自己玩梗。他把所有建議化成簡單4字「當機立斷」，並笑稱聚餐時還幫她倒數時間，「離金曲剩43小時。」

黃子佼透露，他替Lulu感到緊張，還為此作噩夢，他夢到Lulu獨自開場45分鐘一直不下台，他素顏在後台，又不能衝上台揍她，只能台下乾著急，而且在夢中他們沒有提前聚會，那個夢還長達2小時，他清晨5點醒來超累，想說「自己開場45分鐘妳有事嗎？」他說完忍不住笑喊，「幸好是夢。」

(中時 )