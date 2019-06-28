媒體報導指出，為因應明年1月的總統與立委選舉，教育部發函請各大學屆時提早舉行期末考、結束學期，好讓學生可以返鄉投票，看起來是個幫助學子的作法，然而治標不治本，而且旅外工作的上班族又何來寒假？與其這樣，為何不直接施行不在籍投票？

我國現行制度規定民眾投票時必須回到戶籍所在地投票，而許多到外縣市求學或工作的民眾無法把戶籍轉移到平常居住的地方，造成他們投票時的不便與困擾。針對這種情況，國際上採用不在籍投票解決，方法多元，包括開放提前投票、郵寄選票、申請就近在日常居住地區投票等做法。

其實近10年內，國民黨曾兩度推動施行不在籍投票，但都被民進黨阻撓。國民黨第一次推動的時間是2010年，推動者不是別人，正是日後被部分學生罵臭頭的時任內政部長江宜樺，為了避免疑慮，施行範圍也排除大陸及國外地區，只限政府實際統治範圍內。

然而當時民進黨全力反對，民進黨立委李俊毅卻批評，馬政府推動「不在籍投票」是為一黨之私，民進黨絕對無法接受。也不知為什麼李委員認為排除大陸地區的不在籍投票為什麼會獨厚國民黨，難道離鄉求學、工作者都偏藍？

如今的立法院副院長、時任民進黨發言蔡其昌則說，「不在籍投票」已經喊了很多年，但適用範圍到哪？技術上是否可行？民眾接受度如何？都必須有細緻版本規劃，貿然實施只會增加選舉不公的糾紛與社會的對立與焦慮。蔡其昌說，針對選舉制度變革，民進黨未來將從公平性、技術面的可行性與社會的接受度等層面進行考量。然而既然喊了多年，為什麼民進黨一直不提出一個可行又公平的方案？是民進黨內太缺乏人來沒能力提出？還是根本刻意阻撓沒有意願提？

當時還是民進黨立委的陳其邁也表示不贊同，認為現階段拼經濟比拼選舉重要，不在籍投票是在拼選舉。不曉得推動不在籍投票到底會哪裡阻礙到拼經濟？難道拼經濟民眾就沒有每隔2年返鄉投票的需求了？陳其邁自己收入高還有交通費補助，搭個高鐵往返台北高雄當然沒甚麼，完全沒有想到離鄉工作、求學的高雄子弟要回鄉投票時，有多麼不便，光交通往返就要10小時起跳，花費金額則是1600元起跳，若想要更快，就要花更多錢。這樣不懂得將心比心的人，還可以請旅外的高雄子弟支持他？

而國民黨第二次推動是2015年，當時國民黨在黨主席朱立倫帶領下，主張既然民進黨想要修憲下修投票年齡到18歲，應該順便施行不在籍投票，一個保障投票權人範圍，一個是讓民眾投票更便利，實質上都是讓更多民眾可以參與投票，具有關聯性。然而民進黨再度反對不在籍投票，陳其邁宣稱不在籍投票牽涉投票秘密及選舉公平性，不應在憲法層次處理，而是應在立法層次解決技術性與公平性問題。

民進黨立委李俊俋也表示，不在籍投票可以藉由《選罷法》修改來處理，不要企圖用修憲來解決法律問題。但結果民進黨2016年全面執政到現在，也完全沒有想要從修法層面上施行。民進黨可以完全一例一休、同婚、非核家園、年改等修法，為何唯獨一個不在籍投票可以一直研擬不出來措施？

時任民進黨立委黃偉哲說，不在籍投票在國內爭議很大，民調顯示多數國人還是有疑慮。然而2010年10月28日內政部公佈的民調顯示，有七成八的民眾贊成政府規劃推動「不在籍投票」，原來在黃委員眼中，22％是多數，78％反而是少數。

儘管投票日通常訂在星期六，但不是每個人星期六本來就都放假，而且雖然投票日理論上給予休假，但很多單位當天不可能都不需要人輪值，大醫院的急診能沒有人嗎？難道投票日就不會突然有緊急需要動手術的病人？而許多民眾是從南部北上工作，如果當天往返投票，除非能有高鐵搭，否則往返起碼花上10小時，在當天需要輪班的情況下自然就無法投票了。但也不可能那麼剛好，輪班的人永遠都是當地人，所以不實施不在籍投票，不僅許多民眾要更辛苦的花更多錢和時間才能投票，還會導致一定數量的民眾因此無法投票。

從全世界看，美國早在19世紀中葉南北戰爭時期就開始允許軍人不在籍投票，此外不僅大家印象中民主制度相對成熟的加拿大、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、比利時、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、愛爾蘭、義大利、澳大利亞、紐西蘭、日本、南韓、以色列等也施行不在籍投票，連印度、新加坡、馬來西亞、菲律賓甚至動不動軍事政變的泰國也都實施不在籍投票了，認為我們做不到的人，難道覺得我們的民主健全程度和選務人員素質不如泰國？

由此可見，各種技術問題都不是真的問題，否則沒理由別的國家都能搞定就只有我們不行。而且如過真的對於讓大陸或國外適用不在籍投票有疑慮，為什麼不趕快先通過限縮於台澎金馬等自由地區的不在籍投票？以民進黨這幾年在立法院的強勢，有哪一個他們真的想要過的法案會過不了？民進黨執政三年到現在對於推動不在籍投票還是原地踏步，顯然只有兩種可能，第一種該黨真的太缺乏人才，連具備起碼的英文能力，研究外國如何解決不在籍投票得各種技術與疑慮問題都無法。第二種，民進黨認為推動的之後，對於該黨不利，因此不願意推動。如果是第一種情況，一個這麼無能的政黨，還有資格執政嗎？若是第二種，一個把一黨之私看的遠比超過百萬離鄉求學工作者的權益還重的政黨，更沒有資格繼續執政。

5月同婚專法通過時，曾有不少民眾嘲諷偏藍的同性戀者，認為身為同性戀者，卻去支持相對比較不支持同婚的國民黨，是件很奇怪的事情，但當時好歹國民黨還有提出自己的同婚專法版本。而民進黨9年來一再阻撓、拖延國民黨提出的不在籍投票，自身也不提出替代的法案版本，那麼這樣一個不懂得體諒離鄉求學、工作者辛苦的政黨，有甚麼資格贏得百萬北漂、南漂甚至東漂、西漂族的支持呢？

(中時 )