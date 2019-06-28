空服員29日罷工投票視協商結果訂定主題。(呂筱蟬攝)

桃園市空服員職業工會理事廖以勤等多位代表，28日中午12點多，帶著寫有「空服員的委屈」牛皮紙袋，進入長榮航空總部，與董事長林寶水等高層幹部協商，至今已超過4小時，仍然還未結束。

長榮工會會員代表林昱嘉表示，目前還沒有辦法公布29日的會員投票主題，但是很肯定的可以告訴大家，投票會繼續進行，而投票主題將視稍晚勞資雙方協商進度或是否有結果而定，強烈希望資方讓勞方代表能趕快出來和會員做說明。

她說，目前裡面協商的過程和進度並不明朗，政府從中磋商，28日白天積極聯繫，才會在中午12點多決議有如此的溝通平台，也樂見公司持開放態度來和空服員溝通，建立信任的對話。所有罷工的空服員不是堅持拿好拿滿，而是希望達成共識，讓勞資爭議能圓滿落幕，希望誠意溝通，而不是用強硬態度逼迫結束罷工。

林昱嘉也說，牛皮紙袋內空服員的委屈，是每個在長榮工作的空服員，都有不同委屈，一起做統整希望給高層人員看，是準備很久的資料。她說，目前就是會員挺工會，方案帶出來，希望29日投票主題看是否要繼續罷工10天，或是他們可以提出一個方案出來，讓會員決定要不要這個方案，一切要依協商內容和進度而定。

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(中時 )