藍天志工總召集人、黨主席吳敦義夫人蔡令怡頒發證書給5鄉鎮支團長。（李金生攝）

藍天志工總召集人蔡令怡強調，因為愛與關懷讓大家團結在一起。（李金生攝）

藍天志工總召集人、黨主席吳敦義夫人蔡令怡頒發證書給金寧鄉支團長莊振源。（李金生攝）

蔡令怡、陳玉珍與志工幹部代表一起加油打氣。（李金生攝）

國民黨金門縣藍天志工團今（28）日中午在葡京飯店舉辦成立大會，首屆團長由立法委員陳玉珍擔任，在藍天志工總召集人、黨主席吳敦義夫人蔡令怡的激勵下，400餘位出席的志工情緒高昂，展現明年總統和立委大選「一戰成功」的決心。

蔡令怡率同藍天志工副執行長周銘鴻與國民黨組發會副主委王國傑、組發會婦女部副主任兼藍天志工執行秘書劉孟婷等人跨海出席，除將團旗授予陳玉珍外，也頒發聘書給志工幹部們。

5鄉鎮的支團長分別是金湖鎮林嘉森代表，金城鎮代會主席陳天成，金寧鄉代會主席莊振源，金沙鎮代會主席周水土，烈嶼鄉代會主席方駿洋。全島各地另有村里召集人、副召集人，以綿密網絡扎根地方基層。

值得一提的是，去年底立委補選，在6搶1中脫穎而出的陳玉珍，遭國民黨以違紀參選撤銷黨籍，她已在就職後向中央考紀會申覆請求撤銷處分，3個多月來在國會殿堂的表現可圈可點，也讓鄉親非常有感，今天出任國民黨金門縣藍天志工團長，也等於宣告加入國民黨立院黨團運作，做為新一代「金門戰將」的她，重返國民黨已是指日可待的事。

(中時 )