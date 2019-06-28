五月天將擔任金曲30頒獎人，頒發年度歌曲獎。（台視提供）

金曲30頒獎典禮邀請獲獎無數的成音顧問艾瑞克.席林來台協助。（台視提供）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「第30屆流行音樂金曲獎頒獎典禮」6月29日在台北小巨蛋登場，下午4點半展開的星光大道與晚間7點舉行的頒獎典禮，由金鐘主持人LuLu黃路梓茵獨挑大樑主持，海內外重量級巨星、知名歌手將先後登場。

今年的星光大道主持人為知名的廣播DJ Dennis與瑪麗，計有80組藝人將在紅毯上亮相；至於頒獎嘉賓更是星光熠熠，包括亞洲天團五月天、「雨神」蕭敬騰、3屆金曲歌王陳奕迅、莫文蔚、艾怡良、戴佩妮、徐佳瑩等歷屆歌后，以及言承旭、S.H.E、A-Lin、評審團主席陳珊妮、盧廣仲、王彩樺、信、任將達、許郁瑛、羅文裕、紀曉君、Matzka等人。

連續多年承辦金曲獎的台視，今年仍以最高規格打造大型華麗舞台，設計師黎仕祺指出：「由於數位時代聆聽音樂以輔助視覺效果居多，因此舞台設計主要概念是以看見音樂『波長』加以呈現，強調聲波擴散迴響，亦兼具金曲30時光流動感。」

整體舞台皆為曲線設計，因三個圓才成波浪，工法可謂困難，其中又以S.H.E的「三葉草」表演舞台為甚，不僅需考量3位嘉賓各自站位，亦需雕塑葉面自然舒展的圓弧感。

此外，台視也特別禮聘葛萊美獎轉播混音師、曾與瑪丹娜、艾爾頓．強、夏奇拉、瑞奇．馬丁等知名歌手合作的艾瑞克.席林（Eric Schilling）擔任典禮成音顧問。榮獲4座葛萊美獎、16座拉丁葛萊美獎及6座黃金時段艾美獎肯定的艾瑞克，已於數周前來台，與金曲團隊分享豐富經驗。

全長90公尺的星光大道，砸百萬元搭建雨棚，貼心為藝人遮陽或擋雨。台視今年總共出動32部攝影機、3部OB轉播車和3部SNG車，精準捕捉轉播星光大道及頒獎典禮的即時畫面。

台視表示，29日下午4點50分開始live直播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，台視、中華電信Hami Video及MOD、全球YouTube金曲頻道、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞Astro及北美（含美、加)）Tiger Tech等管道直播，大陸騰訊也將重播。

此外，金曲30特別提供「多視角」服務，民眾可下載「GMA 2019」APP線上觀看直播，更能一手掌握藝人最新動態與得獎消息。

(旺報 )