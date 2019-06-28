大陸沿岸6月傳出麻痺性貝類毒素問題，連江縣政府不敢大意，緊急採樣4件淡菜、3件牡蠣送往SGS台灣公司檢驗，28日結果出爐，均未檢出麻痺性貝類毒素毒性。縣府持續呼籲，民眾仍應避免食用來路不明的水產品。

大陸泉州、漳州地區6月出現多起食用貝類中毒事件，麻痺性貝毒主要出現於藻類過度增生的水域，因藻類含有貝毒，貝類生物如淡菜及牡蠣濾食有毒藻類而蓄積毒素，最後經由食物鏈進入人體。

(中時 )