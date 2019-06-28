馬祖淡菜、牡蠣送驗 未檢出麻痺性貝類毒素 16:412019/06/28 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸沿岸6月傳出麻痺性貝類毒素問題，連江縣政府不敢大意，緊急採樣4件淡菜、3件牡蠣送往SGS台灣公司檢驗，28日結果出爐，均未檢出麻痺性貝類毒素毒性。縣府持續呼籲，民眾仍應避免食用來路不明的水產品。 大陸泉州、漳州地區6月出現多起食用貝類中毒事件，麻痺性貝毒主要出現於藻類過度增生的水域，因藻類含有貝毒，貝類生物如淡菜及牡蠣濾食有毒藻類而蓄積毒素，最後經由食物鏈進入人體。 (中時 ) #貝類 #毒素 #藻類 也許您會感興趣 推薦閱讀 鵝肉染腸毒素A型 業者送辦 04:102019/06/26 地方新聞 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮罷工可望結束 勞動部：明天簽訂團體協約 - 生活 - 中時 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 韓黑投書建議韓用巴拉刈滅蚊 疾管署震怒報警 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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