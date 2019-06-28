網美照過來！今夏來台北東區看100 colors光譜漫遊展！今年春天，許多人經過信義計畫區百貨公司前，看到隨風搖曳擺盪的色彩布條，在大樓間進行顏色展演。這是法籍旅日建築設計師 Emmanuelle Moureaux的100 colors 系列企劃，快閃公共藝術今夏將轉移陣地，來到誠品敦南店的1～2樓階梯，超越繽紛、跨越書香！「100 colors光譜漫遊展」7月12日起閃耀東區。

法籍旅日建築設計師 Emmanuelle Moureaux。（圖取自Emmanuelle Moureaux官網）

藝術家Emmanuelle於1995年首次拜訪東京，深深被城市中的招牌、建築、公共設施等溢出的五光十色和空間維度所感動，這些衝擊性的感受讓她毅然決然般至日本居住，並於2003年設立工作室 emmanuelle moureaux architecture + design，不停的以色彩創作記住初來乍到東京池袋時看到色彩繽紛景色的感動。

為慶祝日本NSK成立100週年，以mixing color為主題，25,200張的花卉圖案呈現在6公尺高的空間之中。（圖取自Emmanuelle Moureaux官網）

Emmanuelle 於2013 年發起 100 colors 系列企劃，以「色切 (shikiri)」概念，運用不同媒介與色彩交織，也是Emma每年給自己的練習題，藉由每次創作為城市增添繽紛層次。目前同時任教於日本東北藝術工科大學，傳承色彩創作的精神。

Emmanuelle受世界上第一個將設計與藝術融合的富山縣立博物館邀請，展演紙張媒材的藝術創作。（圖取自Emmanuelle Moureaux官網）

適逢誠品滿30周年，今年夏天Emmanuelle她將在誠品敦南廊道，轉化成「100 colors｜光譜漫遊」繽紛場域。用手工剪裁 8000 張紙片，融合誠品二字中「品」字意象，承載著1989年至2020年敦南時光－建構人們駐足凝視、漫遊於光譜之中的空間，同時將於7/13(六) 以「創作、信念、城市」為主軸，和在地創作者對話，激發日本與台灣之間不同場域與色彩結合的化學效應！

(中時電子報)