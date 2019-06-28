導演陸川分享李晨頭破血流照。（圖／翻攝自陸川微博）

導演陸川發文感謝李晨。（圖／翻攝自陸川微博）

大陸女星范冰冰和李晨公開交往4年多，抵不過因逃稅風波情變傳言，兩人昨(27日)雙雙以「我們不再是我們」宣告分手，雙方恢復單身後近況也曝光，范冰冰的好萊塢新片《355》宣布開拍，而李晨剛從新片《749局》殺青，導演還曬出李晨在片場頭破血流的照片，感謝他對作品的付出。

范冰冰去年捲入陰陽合約事件，去年底才宣告全面復出，期間傳出她和眾影后露琵塔妮詠歐、瑪莉詠柯蒂亞以、潘妮洛普克魯茲等人合作的《355》有意換角，但後來片方否認，近日演員名單之一的潔西卡雀絲坦證實《355》即將開鏡。

而李晨昨晚轉發范冰冰分手PO文後，導演陸川今下午曬出電影殺青照，大讚李晨：「你是劇組的勞模，你是劇組每一個人都喜愛的晨哥。你默默陪著每一個演員殺青——卻不能露臉」，並稱呼李晨是真正的兄弟，謝謝他貢獻有溫度和熱誠的表演，最後說：「大黑牛李晨辛苦了！等我回京喝起來」，網友回應：「恭喜李晨殺青，期待749局」、「好奇晨哥為啥不能露臉」、「恭喜晨哥哥殺青快樂」。

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(中時電子報)