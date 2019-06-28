按摩女下藥乾洗阿伯 強盜罪起訴 17:012019/06/28 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 常在龍山寺周遭遊走的58歲陳姓女子假意與孤身的長者、阿伯攀談，再稱自己很會按摩，乘機向阿伯下藥迷昏後洗劫財物，台北地檢署偵查後，依強盜罪起訴陳女。 檢警調查，陳女是向孤身的長者、阿伯，便假意上前攀談，噓寒問暖讓他們卸下心防，再表示自己很會「按摩」、能讓對方覺得放鬆舒服，並只收取1000元左右低價，最後被害人心動後就被帶至附近旅館，陳再伺機將安眠藥摻入水中讓對方喝下，藉機洗劫財物。 陳女向檢方坦承對被害人下藥，但強調是鎮靜劑，檢方依強盜等罪將她起訴。 (中時 ) #起訴 #下藥 #自己 #長者 #攀談 也許您會感興趣 推薦閱讀 台師大開發3D VR園藝治療 改善長者孤獨感、憂鬱 12:472019/06/24 生活 苗市福利政策啟動 敬老生日禮金7／6發放 17:132019/06/24 生活 長者發燒體重降不要以為衰老 小心腫瘤上身 21:012019/06/24 生活 朱雪璋誣告網友 二審仍判無罪 11:212019/06/25 社會 軍人吸毒緩起訴 檢未簽分偵辦高案部受理 13:232019/06/26 社會 自己種下的罷工惡因 自己救 04:102019/06/27 時論廣場 原住民族活力健康操全國決賽 花蓮縣豐濱鄉港口文健站奪冠 10:392019/06/27 生活 冠德企業集團 關懷銀髮長者 04:102019/06/28 產業特刊 元大人壽 陪長者玩創意拼貼 04:102019/06/28 產業特刊 名導朱延平車禍致2騎士受傷 和解不起訴 14:262019/06/28 社會 社會熱門新聞 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 - 社會 - 中時 影》接住公寓墜落2歲嬰 少年成英雄片瘋傳 - 社會 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 新莊路樹突倒塌 女騎士噴飛爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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