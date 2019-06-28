常在龍山寺周遭遊走的58歲陳姓女子假意與孤身的長者、阿伯攀談，再稱自己很會按摩，乘機向阿伯下藥迷昏後洗劫財物，台北地檢署偵查後，依強盜罪起訴陳女。

檢警調查，陳女是向孤身的長者、阿伯，便假意上前攀談，噓寒問暖讓他們卸下心防，再表示自己很會「按摩」、能讓對方覺得放鬆舒服，並只收取1000元左右低價，最後被害人心動後就被帶至附近旅館，陳再伺機將安眠藥摻入水中讓對方喝下，藉機洗劫財物。

陳女向檢方坦承對被害人下藥，但強調是鎮靜劑，檢方依強盜等罪將她起訴。

(中時 )