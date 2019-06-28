高雄登革熱疫情持續擴大，但卻有民眾藉機添亂，在媒體上投書，建議韓國瑜使用巴拉刈滅蚊，疾管署得知後震怒，表示巴拉刈是劇毒農藥，怒批該網友拿人命開玩笑，報警處理，並考慮針對該網友開罰。

事情開端在於一名自稱是台大生科所的陳姓研究生，在綠媒上投書，表示看見韓國瑜為了登革熱與巴拉刈焦頭爛額，不懂登革熱成因，低聲下氣詢問陳其邁的樣子讓人看了不忍，於是建議韓國瑜使用巴拉刈防治登革熱，讓患者口服3cc，一舉兩得，還能登上國際版面。

對此，疾病管制署嚴正駁斥指出，巴拉刈為劇毒農藥，請民眾勿信可預防或治療登革熱，對於這位民眾的錯誤言論，疾管署除強烈予以譴責外，將研究其法律責任後辦理。而實際搜尋該篇文章，已遭下架無法閱讀。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科楊振昌主任指出，巴拉刈於農藥管理分類屬劇毒農藥，對於人體也具有急性與長期性的毒害，現今已有許多研究證實，食入少量或稀釋巴拉刈溶液，可能導致嚴重口腔潰瘍、腎衰竭、肝功能不全、組織缺氧，嚴重時甚至導致呼吸衰竭死亡。此外，巴拉刈至今並無有效的解毒劑，致死率達60％～70％。

疾管署官員表示，登革熱目前並無特效藥物可治療或預防，治療主要是採行支持性療法，患者遵照醫師指示服藥、休息、多喝水，通常在感染後2週左右可自行痊癒。而患者在發病後5天內應注意避免被蚊蟲叮咬，建議防蚊措施包括：家中裝設紗窗紗門、穿著淺色長袖衣褲、睡覺時掛蚊帳、使用捕蚊燈或電蚊拍、必要時塗抹政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成份的防蚊藥劑，及生病期間儘量在家休息，以減少被斑蚊叮咬及傳播登革熱的機會。

(中時電子報)