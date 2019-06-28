考試院為加強照護早期（68年12月31日以前）退休並支領一次退休金且生活特別困難的公教人員，自今年中秋節將調高年節包括春節、端午節、中秋節）照護金發給金額，單身者調高3,600元，調整後每節發給金額為21,600元；有眷者調高6,000元，調整後每節發給金額為37,000元。

銓敘部表示，為提供早期退休人員更好更及時的照護，除參據行政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢討並調高發給金額外，同時放寬申請條件，將認定生活特別困難的標準放寬如下：單身者放寬3,000元，即每月平均收入不足15,000元，有眷者放寬5,000元，即每月平均收入不足25,000元，均得申領年節照護金。

另「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」已報奉考試院修正公布，並自同年7月1日施行，新規定上路後，今年中秋節即可多領取數千元。有關本次修正之申請方式及詳細規定如附件－修正規定（含修正總說明）、Q＆A問答集、圖解懶人包。如有疑義，可以向原退休機關(學校)人事單位詢問。行動困難需協助者，亦可由原退休機關(學校)代為申請。

(中時 )