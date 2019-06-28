美國總統川普與俄羅斯總統普丁28日下午在大阪舉行會談，這是被指為「冷戰後關係最差」的美俄領袖去年7月在芬蘭赫爾辛基峰會上舉行會談後，時隔1年再度會晤。有記者提問指，會談中是否會提及俄羅斯介入2016大選一事，川普伸出食指，用肢體語言回答記者，「請不要干預選舉」。

川普在與普丁會談開始時強調「我們關係非常好」，會前也開放讓記者採訪開場寒暄，有記者提起俄羅斯介入2016大選之事，詢問川普是不是會在會談中提起此事？川普當著普丁的面說，「當然！無論如何希望俄羅斯不要介入美國選舉。」

彭博社報導，川普還擺動、搖晃食指向反複在普丁面前說，「不要介入選舉」，普丁臉上透出尷尬的笑容，但沉默不語。

美國前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)發布通俄門調查報告4月發布調查報告，未能證實川普競選團隊與俄羅斯政府有干涉大選的行為，但報告中列舉了川普可能試圖妨礙司法的證據。這是報告公布後，美俄領袖首度會晤。兩人可能針對核軍縮、貿易等議題交換意見。

(中時 )