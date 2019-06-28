少年貪玩卡在2房中間 義消神救援 17:072019/06/28 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南永康一名少年下午卡在2棟房屋中間狹小縫隙，多虧義消神救援。(台南市消防局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「有人夾在2棟房屋中間，需要救援！」台南市永康區一名13歲少年下午到父親上班的工地玩耍，沒想到，想從2棟樓之間穿過，竟然卡在狹小細縫，宛如夾心餅乾，動彈不得，台南市消防局也沒遇過這種特殊救援，多虧體型纖細的安和分隊義消鄭琨諺鑽進牆縫及另一組人員則從5樓樓頂垂降套索，前後花半小時將少年救出，少年右腳疼痛，所幸並無大礙，虛驚一場。 (中時 ) #少年 #救援 #房屋 #義消 #台南市 也許您會感興趣 推薦閱讀 柳科工汙水處理廠委外 招商 04:102019/06/25 地方新聞 消弭實驗教育斷層 台南市議員疾呼捍衛學生權利 11:252019/06/25 生活 台南市開發區土地標售 進帳109億元 14:542019/06/26 生活 勇媽市長黃敏惠KTV反毒 民眾嗨喊「嘉義發大財」 23:512019/06/26 社會 台南民宿推合法標章 旅客認證入住更有安全保障 17:562019/06/27 生活 手刀搶報名 台南市英語閱讀季7月1日起跑 18:542019/06/27 生活 宏日發總經理李政達 榮任台南市自強獅子會會長 04:102019/06/28 投資理財 台南民宿標章 入住有保障 04:102019/06/28 地方新聞 警政首創 台南市婦幼少年安全保護中心揭牌 14:282019/06/28 社會 關懷訪視員不足 南市議員：市府補足關懷人力 14:102019/06/28 生活 社會熱門新聞 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 影》接住公寓墜落2歲嬰 少年成英雄片瘋傳 - 社會 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 - 社會 - 中時 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 新莊路樹突倒塌 女騎士噴飛爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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