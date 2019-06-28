「有人夾在2棟房屋中間，需要救援！」台南市永康區一名13歲少年下午到父親上班的工地玩耍，沒想到，想從2棟樓之間穿過，竟然卡在狹小細縫，宛如夾心餅乾，動彈不得，台南市消防局也沒遇過這種特殊救援，多虧體型纖細的安和分隊義消鄭琨諺鑽進牆縫及另一組人員則從5樓樓頂垂降套索，前後花半小時將少年救出，少年右腳疼痛，所幸並無大礙，虛驚一場。

(中時 )