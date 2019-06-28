為了讓低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童暑期不擔心溫飽，市府教育局特別與學校與鄰近愛心店家或企業合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。（甘嘉雯攝）

為不讓經濟弱勢學童在暑假擔憂沒有午餐可吃，市府教育局於暑假期間，與鄰近愛心店家或企業合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐，其中58號烘焙的老闆黃文璋說，只要小朋友喜歡的，即使超過他所贊助費用，80元麵包也可拿。

黃文璋說，他在意的是小朋友能不能吃飽，對於額度，其實並不是這麼在意，而若小朋友已在超商使用券卻想吃他們的麵包，只要簽名，老闆也可以提供30元的麵包。

(中時 )