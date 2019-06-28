愛心午餐暑假不打烊 麵包暖心分享愛 17:412019/06/28 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為了讓低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童暑期不擔心溫飽，市府教育局特別與學校與鄰近愛心店家或企業合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了讓低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童暑期不擔心溫飽，市府教育局特別與學校與鄰近愛心店家或企業合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。（甘嘉雯攝） 為不讓經濟弱勢學童在暑假擔憂沒有午餐可吃，市府教育局於暑假期間，與鄰近愛心店家或企業合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐，其中58號烘焙的老闆黃文璋說，只要小朋友喜歡的，即使超過他所贊助費用，80元麵包也可拿。 黃文璋說，他在意的是小朋友能不能吃飽，對於額度，其實並不是這麼在意，而若小朋友已在超商使用券卻想吃他們的麵包，只要簽名，老闆也可以提供30元的麵包。 (中時 ) #午餐 #麵包 #小朋友 #愛心 #暑假 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱氣球將開幕 台東一房難求 04:102019/06/26 地方新聞 動物園嬌客大健檢 迎暑假 04:102019/06/27 地方新聞 暑假聰明消費安心出遊 銀行傳授3攻略 10:422019/06/27 財經 《台北股市》台股Q3正報酬機率達6成，留意暑假題材股 12:332019/06/27 財經 7成青少年暑假想玩手機 高中生愛睡覺 16:562019/06/27 生活 暑假至南投消費滿500 憑發票入住泰雅享住宿折扣 17:062019/06/27 生活 搶占暑假玩水商機 苗縣2大海水浴場推活動衝人氣 18:552019/06/27 生活 新光三越信義店打造平面遊樂園 估吸850萬人次 18:352019/06/27 財經 肉多多火鍋招待「台灣觸愛協會」孩童們享用午餐 21:522019/06/27 財經 張麗善：補助弱勢學童寒暑假午餐 11:322019/06/28 政治 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮罷工最快明落幕 禁秋後算帳 - 生活 - 中時 癌症是吃出來的！過45歲這4類食物少碰為妙 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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