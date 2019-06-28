網友到好市多北投店消費，意外發現停車場要收費。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

許多大賣場都會提供免費停車場給客人使用，但卻常有霸佔停車位事情發生，為保障其他消費者權益，賣場也會做出相對應措施。有網友發文表示，去好市多北投店消費，離開時才發現停車場竟是收費制，一小時100元，讓他疑惑問，「台灣其他分店有這樣嗎」。網友紛表示，「支持收費，消費折抵」、「光停車不消費的人太多」，更笑稱「若沒收費可能你連進去吃飯的機會都沒有」。

網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團中表示，昨天帶爸爸去北投好市多吃午餐，要開車離開時才發現停車場要收費，一小時100元，消費500元可抵3小時，但因吃飯消費不滿500元，最後又付了250元停車費，原PO表示，印象中內湖、汐止、中和店都沒有收費，讓他好奇問，「請問現在好市多停車都要這麼麻煩嗎？還是只有北投店？」、「台灣其他分店有這樣嗎？」。

因消費不滿500元無法折抵時數，網友最後付了250元停車費。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

文章一出引網熱議，網友紛留言，「支持收費，消費折抵」、「如果沒這個機制，可能你連進去吃飯的機會都沒有」、「支持每一間都要收費，要不然真的要去買東西的根本沒地方停」、「我覺得該設低消，不然附近上班族或辦公都來停，讓真正消費者都沒位置停」、「根本一堆住附近或是在附近上班，光停車不消費的」。

也有網友表示，「內湖大潤發（跟迪卡儂共用）的停車場也是這樣，主要旁邊太多辦公場所了」、「內湖店很多上班的在停啊！趕快收費！」、「才500算很佛心了，還可以停3H，百貨公司500頂多讓你停1H，合理收費」、「吃個飯再隨便買個衛生紙跟牛奶就有了」。

據了解，好市多北投店在2016年開幕時，就採停車場收費制，這也是好市多停車收費的首例，好市多也曾表示，北投店因周遭腹地較小，附近沒有其他停車場，收停車費是為加速車流，避免有會員到了賣場卻找不到停車位。

(中時電子報)