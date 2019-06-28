經過充足休息時間之後，世界羽壇下半季的賽程即將在下周登場了，更多的東京奧運積分賽也將紛沓而來，各國好手都已摩拳擦掌來面對接下來的嚴苛考驗。稱霸世界球后多達133周的台灣一姊戴資穎，上半季賽程勝率85.71%，略遜色於大陸好手陳雨菲的90.32%。

戴資穎目前世界排名積分96225分，領先陳雨菲的90365分，但未來兩周並沒有安排賽程，因此去年同時間奪得印尼公開賽冠軍的積分將被扣除，屆時球后寶座將面臨危機。

戴資穎上半季打了21場比賽，18勝3敗，勝率85.71%，摘下新加坡與馬來西亞兩場比賽冠軍。陳雨菲則奪得全英、瑞士與澳洲公開賽冠軍，加上蘇迪曼盃4戰全勝，至今打了31場比賽，贏得28勝，勝率高達90.32%，是唯一勝率超過九成以上的女子選手。另一位勝率超過八成的選手是泰國好手依瑟儂(25勝6敗、勝率80.65%)。

男單方面，球王桃田賢斗領先緊追在後的石宇奇有2萬多分，寶座相當穩固，他在上半季出賽32場，28勝4敗，勝率87.5%無人能及，拿下德國、全英、新加坡以及亞錦賽4座冠軍；丹麥安賽龍85.7%的勝率僅次於桃田賢斗；石宇奇80.77%勝率排名第三，但他在蘇迪曼盃第三局21比5痛宰了桃田賢斗，讓外界驚奇不已。

(中時電子報)