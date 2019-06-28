OZI穿的愛心閃電印花襯衫3萬1000元，黑色西裝褲3萬4000元，黑色Cloudbust Thunder運動鞋3萬7000元，三角Logo皮革水桶包2萬7000元。（PRADA提供）

周興哲穿的2019秋冬男裝系列排扣西裝9萬9500元，黑色西裝褲4萬3000元，愛心造型別針1萬4500元。（PRADA提供）

周予天穿的PRADA水晶寶石裝飾刺繡襯衫7萬7000元，黑色西裝褲4萬3000元，黑色輪胎底繫帶皮鞋3萬2500元。（PRADA提供）

高雄漢神獨家販賣，PRADA科學怪人印花腰包2萬2500元。（PRADA提供）

高雄漢神獨家販賣，PRADA Cloudbust Thunder藍色運動鞋3萬7000元。（PRADA提供）

PRADA男女裝店採用PRADA一貫的黑色Marquinia大理石牆面搭配簡約的落地櫥窗，勾勒出奢華精緻的入口意象。（PRADA提供）

高雄漢神獨家販賣，PRADA藍色鴕鳥皮BRIQUE肩背包（限量1個），16萬7500元。（PRADA提供）

PRADA鉚釘裝飾尼龍後背包（限量2個），5萬500元。（PRADA提供）

PRADA鉚釘裝飾尼龍肩背包（限量6個），3萬8500元。（PRADA提供）

PRADA鉚釘裝飾尼龍腰包（限量4個），3萬4500元。（PRADA提供）

高雄漢神百貨改裝，PRADA開設兩間男女裝專門店28日起試營運，找來ØZI與周興哲、周予天兄弟檔搶先試穿與逛店。明天要在金曲獎上搶獎的ØZI坦言「很緊張」，他說：「本來平常心，但這周開始特別有感受。」

ØZI藉由出席精品活動調整心情，他指著身上這件愛心閃電印花襯衫說：「覺得印花樣式很輕鬆，很容易就可以自己搭配。」愛穿西裝的周興哲直接將排扣西裝當襯衫穿，小掀一下胸口證明確實是單穿，立馬被ØZI吐槽：「他現在都喜歡在IG秀肌肉。」如果3人比胸肌？周興哲爆料：「他們也都練很大啦！」

PRADA男女裝店採用PRADA一貫的黑色Marquinia大理石牆面搭配簡約的落地櫥窗，勾勒出奢華精緻的入口意象。女裝店位於二樓約66坪，男裝專門店位於3樓佔地51坪，是台灣首間販售男裝全系列的專門店，包括鞋類、皮具及配飾。

PRADA 2019秋冬男裝以「科學怪人」為主題，強調也反諷AI人工智慧對社會帶來的影響。男性包款以後背包及手拿小包為主，高雄漢神全台獨家販賣鴕鳥皮BRIQUE肩背包，藍、黑兩色各1，全球僅7個。鞋款則主打膠底紳士鞋以及Cloudbust Thunder休閒運動鞋，飾品有鏈條、鑰匙扣以及硬幣錢包，尤其誇張頸鍊為整體服裝帶來亮點。

(中時 )