國民黨總統初選第二場「國政願景發表會」，將在明日下午於台中舉行。前新北市長朱立倫今受訪表示，明天主題是談社會、教育、文化、青年等，自己會用認真的態度、平常心看待，而過去無論是在桃園、新北或行政院任職，一直都非常重視青年、教育、文化等領域，會將過去做過的、未來要推廣的政見，更清楚講給大家聽。

對於首場發表會被指酸高雄市長韓國瑜及前鴻海董事長郭台銘，朱立倫澄清，其實自己並沒有酸黨內同志，提出的問題像是大家對國防靠美國、靠和平等說法有不同意見，還有閣揆是否應該要有同意權等，這些都是黨內大家彼此可討論的，而講到韓國瑜有些緊張，或是郭台銘稿子寫短了一點，那也都是事實，只是讓大家輕鬆一下。

至於先前發表會時場外有粉絲發生口角，是否擔心重演？朱表示「希望不要」，所以才會說大家應該像朱立倫的支持者一樣，「都穿著KMT的衣服，不是很好嗎？」

談起國民黨7月7日凱道造勢，是否會號召「朱隊友」參與？朱立倫則說，這是大家應該一起來的，不只是國民黨，全台灣反對民進黨將公投重新關回鐵籠，以及反對民進黨反民主做法的朋友，都應該站出來。媒體追問，有韓粉反動員，為避免幫郭台銘造勢？朱僅說，自己尊重黨中央，也支持這樣的做法（造勢），所以自己會參加，也呼籲大家一同參加。

另外，對於高雄市副議長陸淑美公開表態挺郭台銘，是否「郭王」結盟態勢明顯？朱立倫回應，自己不清楚，但相信初選過程沒有誰絕對挺誰，「7月15日後大家都挺國民黨最重要！」至於是否擔心郭王結盟？他說，這都是好事，只要跟國民黨結盟都是好事。

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媒體追問，有學者分析指國民黨支持者約有100到120萬「非韓不投」，朱立倫強調，這是國民黨很大的危機，再次呼籲所有支持國民黨候選人的朋友，7月15日後一定要團結再一起，不管是誰出線，都代表整個團隊，不要再提「非誰不投」或「是誰不投」，「若非誰不投或是誰不投，最後結果就是拱手讓人。」

(中時 )