蔡英文總統28日至台南參加「108年全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，除了對參與演習的同仁表達感謝，重申防疫視同作戰，現在非洲豬瘟疫情仍在蔓延，絕對不能鬆懈。蔡總統會後也談到黨內整合問題，強調賴清德還是團隊重要成員，全黨團結沒有問題。

適逢歐盟宣布解除台灣遠洋漁業黃牌，蔡英文說，這對台灣漁業產業是很重大的消息，讓國際市場對我們的漁產品更有信心，也感謝這段時間大家都很努力，增加漁民的負擔與不便，感到過意不去，她也肯定、感謝漁民的犧牲。

至於大家關心的民進黨黨內整合問題，蔡總統則說，「賴前院長還是我們團隊裡面非常重要成員」，初選完後也進行整合，全黨的團結是沒問題的，也希望集結團結的力量、社會的支持，讓2020年選舉順利過關、立委過半，繼續守護台灣。

此外，台北市長柯文哲27日則用「國家願景、主權意識都是屁話」等語來抱怨台北雙子星開發案被卡，蔡英文也回應說，審查案是國家投審會依照法律規定考量國家需求所做成的決定，沒有所謂要卡誰，或是政治性考兩量。

蔡英文也說，國家主權是很重要，有了主權，民主自由人權才能確保，相信這是大家的共識，也是很重要的認知。

(中時 )